شركات من 20 بلدا مهتمّة بمشروع إنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء الشمسية بالجزائر

قام مجمع سونلغاز يوم الإثنين بفتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة الوطنية والدولية التي أطلقها لأجل مشروع إنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء الشمسية.

وجرت مراسم فتح الأظرفة بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقات المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا.

وتم فتح 90 ظرفا من قبل اللجنة المكلّفة بالمناقصة، التي حظيت باهتمام 140 شركة قامت بسحب دفتر الشروط، بينها 34 مؤسسة جزائرية و106 مؤسسات أجنبية من 20 بلد.

ويتمثل المشروع في إنجاز 15 محطة شمسية كهروضوئية عبر 12 ولاية، إلى جانب منشآت للربط بشبكة نقل الكهرباء.

وقال الوزير عرقاب في كلمته بالمناسبة إن المشروع يعتبر “مرحلة أولية لتجسيد برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر”.

وأشار الوزير في هذا السياق، إلى “جهود الجزائر للتكيّف مع السياق الدولي، والاستجابة في نفس الوقت للطلب الوطني المتزايد على الطاقة”.

“ويعتمد هذا المسعى على تكنولوجيات طاقوية نظيفة ومستدامة، للمساهمة في المجهود العالمي للحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري”، يضيف عرقاب.