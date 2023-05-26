شركة “أبراج” العمانية تبحث فرص الاستثمار في الجزائر

بحث وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية “أبراج” لخدمات الطاقة”, سيف بن سعيد الحمحمي، فرص الاستثمار بالجزائر من خلال شراكات متبادلة المنفعة.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة، أن الطرفين ناقشا “فرص الاعمال والاستثمار بين مجمع سوناطراك وشركة أبراج للطاقة في مجال المحروقات، ولاسيما أنشطة الحفر الاستكشافية وتطوير وصيانة الحقول وخدمات الآبار الأخرى والتكوين”.

كما ناقش الطرفان بحضور سفير سلطنة عمان لدى الجزائر “إمكانيات إقامة علاقات تعاون من خلال مشاريع الشراكة ذات المنفعة المتبادلة, لاسيما في مجال التحويل والتقنيات الجديدة لاسترجاع الآبار المغلقة”.

وعرض عرقاب محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر, مؤكدا رغبة الجزائر في العمل أكثر لتطوير مواردها من المحروقات بشكل أفضل واستكشاف واستغلال مجالها المنجمي, حسب البيان.

وعلى هذا النحو, تمت دعوة شركة “أبراج لخدمات الطاقة” لاستكشاف طرق ووسائل إقامة شراكة مع سوناطراك، والتأكيد على تبادل الخبرات والتجارب وإبرام شراكات مربحة للجانبين.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن رغبته في الاستثمار وخلق فرص للأعمال في الجزائر وعقد شراكات مربحة للطرفين وبالأخص مع سوناطراك.

كما شكل هذا الاجتماع فرصة لتبادل الآراء والتحليلات حول السوق العالمية للمحروقات والتطورات الرئيسية التي تميز صناعات النفط والغاز.