شركة ألعاب عملاقة تتنبأ بالمنتخب الفائز بمونديال قطر

صدقت توقعها بآخر 3 نسخ

توقعت شركة ألعاب الفيديو المعروفة “إي أيه سبورت” المنتخب الذي سيفوز بكأس العالم لكرة القدم، واللاعب الذي سيحقق جائزة الحذاء الذهبي في مونديال قطر

ووفقا لتقرير نشرته “إي أيه سبورت” على موقعها الإلكتروني فقد استعانت الشركة بمحاكاة من خلال لعبة “فيفا 23″، وتقييمات اللاعبين المستخدمة في أوضاع اللعب المختلفة في كأس العالم المقبلة.

ولعبت “إي أيه سبورت” جميع المباريات الـ64 المقررة في البطولة من مرحلة المجموعات إلى المباراة النهائي، وأظهرت أن منتخب الأرجنتين سيفوز باللقب بركلات الترجيح ضد البرازيل على أن يحرز نجمه ليونيل ميسي جائزة الحذاء الذهبي، وأفضل لاعب بالبطولة.

كذلك توقعت أن يتم اختيار ميسي ضمن قائمة فريق المونديال، إلى جانب زملائه في المنتخب الحارس إيميليانو مارتينيز، وماركوس أكونيا، ولياندرو باريديس، ورودريغو دي بول.

وضمت القائمة أيضا كلا من ماركينيوس وريتشالسون وفينيسيوس جونيور من البرازيل، ورافائيل فاران وكيليان مبابي من فرنسا، وجواو كانسيلو من البرتغال.

وفي حال صدقت توقعات “إي أيه سبورت” ستكون، المرة الرابعة على التوالي التي تنجح فيها الشركة في التنبؤ بالمنتخبات الفائزة في المونديال.

وأجرت “إي أيه سبورت” محاكاة مماثلة قبل نهائيات كأس العالم 2010 و2014 و2018، وفي كل مرة كانت توقعاتها صحيحة في البطولة: إسبانيا وألمانيا وفرنسا على التوالي.

وتأهلت الأرجنتين لمونديال قطر 2022 بعد أن حلت ثانية في التصفيات الأميركية الجنوبية خلف البرازيل.

ويبحث أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، البالغ من العمر 35 عاما، عن لقبه الأول في المونديال، في مشاركته الخامسة تواليا، بعد أن كان قد خسر نهائي 2014 ضد ألمانيا.

ويصل ميسي إلى قطر وبحوزته 90 هدفا في 164 مباراة دولية (رقمان قياسيان محليان)، في موندياله الأخير على الأرجح، بحسب ما كشف أخيرا.

نهائي كأس العالم سيكون بين هذين المنتخبين.. محرك غوغل يُحدث جدلا؟

في حادثة غريبة، كشف محرك البحث “غوغل” عن المنتخبين اللذين سيخوضان المباراة النهائية لكأس العالم على ملعب “لوسيل” في قطر، فهل أخطأ غوغل أم تنبأ بذلك؟

ويوم 25 سبتمبر 2022، عرض “غوغل” لساعات قليلة، اسمي الفريقين اللذين سيخوضان المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر القادم بكأس العالم، وهما فرنسا والبرازيل.

وحسبما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، فقد أظهر “غوغل” اسمي الفريقين لدى بحث كثيرين عن المباريات التي سيحتضنها ملعب “لوسيل”.

وأثار منشور “غوغل” تساؤلات كثير من المستخدمين عن سبب عرض اسمي البرازيل وفرنسا، حيث ذهب البعض إلى اعتبار ما حدث مجرد خطأ تقني، بينما قال آخرون إن السبب يرجع إلى استعراض محرك البحث قدراته في التنبؤ.

ووفق “آس” فقد عدّل “غوغل” بعد فترة قصيرة من منشوره، تاركا عشاق منتخبي “الديوك” و”راقصي السامبا” في تساؤل بشأن إمكانية تحقق ذلك التنبؤ.

وإن صدقت توقعات “غوغل” فستكون المباراة النهائية بين فرنسا والبرازيل نسخة من نهائي كأس العالم 1998، والتي انتهت بتتويج “الديوك” باللقب لأول مرة في مسيرته.

وسيلعب المنتخب الفرنسي في كأس العالم بقطر بمجموعة تضم كلا من أستراليا والدنمارك وتونس، في حين ستواجه البرازيل كلا من صربيا وسويسرا والكاميرون.