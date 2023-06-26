شركة أليانس للتأمينات توقع إتفاقية شراكة مع فيات الجزائر

في إطار شراكة رابح -رابح :

وقعت شركة أليانس للتأمينات يوم الأحد 25 جوان 2023، بمعرض الجزائر الدولي” سفاكس” إتفاقية شراكة مع فيات الجزائر، فرع مجمع ستيلانتيس الجزائر، في إطار شراكة رابح رابح، لتصبح بذلك الشركة أليانس شريكة لفيات الجزائر.

حيث تلتزم شركة أليانس بعد هذه الإتفاقية، بتغطية مثالية لسيارات العلامة الايطالية، سواء المستوردة و المصنعة هنا بالجزائر. وهذا وقد جاء في مضمون هذه الإتفاقية، أن مالكي سيارات فيات سوف يستفدون بتأمين شامل وبسعر تفضيلي يطابق شروط الإتفاق متعدد الأطراف المصادق عليه من طرف هيئة مراقبة التأمينات، كما سوف تكون شركة إليانس متواجدة من خلال نقاط بيع في قاعات عرض فيات المتواجده عبر التراب الوطني.

ومن أجل التماشي مع استراتيجية الرقمنة ستكون شركة أليانس متواجدة من خلال أكشاك رقمية تشتغل على الساعة طوال الأسبوع، هذا ما يسمح بإكتتاب عقود تأمين عن بعد بدفع إلكتروني آمن كليا. ولعل من بين مزايا هذه الإتفاقية هو خدمة الدفع من طرف ثالث أو ما يسمى بعرض ” سيرينو”، وهو التكفل بتصليح السيارات المتضررة دون التفكير في عناء الإجراءات الادارية، حيث وفي حال وقوع ضرر لمالك سيارة فيات، يتم ايصاله إلى ورشات فيات الجزائر وتتم عملية التصليح دون أي تكلفة للزبون، لأن ” عرض سيرينو” يضمن التعويض المباشر للتكاليف المدفوعة للتصليح وذلك للفائدة شركة فيات الجزائر.

ومن أجل خدمة الزبون والإجابة عن انشغالاته واستفساراته طوال الأسبوع وعلى مدار الساعة، وضعت أليانس للتأمينات الرقم 15 33، الذي بموجبه التواصل مع مصلحة خدمة الزبائن في كل الأوقات.