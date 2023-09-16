شركة أمريكية تستحوذ على نادي إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي توصل المالك فرهاد موشيري إلى اتفاق ببيع النادي لشركة “777 بارتنرز” الأميركية للاستثمار.

وأضاف النادي في بيان له أن الشركة، ومقرها ميامي، توصلت لاتفاق بالاستحواذ على الحصة الكاملة للملياردير البريطاني الإيراني موشيري وتبلغ 94.1% من أسهم النادي، ومن المتوقع إتمام إجراءات الصفقة بنهاية العام.

وأشارت تقارير إعلامية أن الشركة الأمريكية ستستحوذ على النادي مقابل دفعها أكثر من 550 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 685 مليون دولار.

وتستحوذ الشركة الأميركية على عدة أندية مثل جنوة الإيطالي وستاندار لييج البلجيكي، كما تملك أسهما في إشبيلية الإسباني وملبورن فاكتوري الأسترالي.

ويحتل نادي إيفرتون المركز 18 في الدوري الإنجليزي دون أي انتصار في أول أربع مباريات بالموسم.