شركة أمريكية تشتري أسهم فريق بن ناصر بـ 1.3 مليار أورو

أبرمت إدارة نادي ميلان آسي بطل إيطاليا، الثلاثاء، صفقة بيع أسهم الفريق إلى شركة الاستثمارات الأمريكية “ريدبيرد”.

ومعلوم أن فريق الميلان يضمّ في صفوفه متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر (24 سنة)، بِعقد تنقضي مدّته في صيف 2024.

ودفعت شركة “ريدبيرد” مبلغ 1.3 مليار أورو، لِشراء نسبة 70% من أسهم نادي “الروسونيري”. كما ذكرته تقارير صحفية إيطالية، الثلاثاء.

ويقع مقرّ شركة “ريدبيرد” بِأمريكا، وهي مؤسسة تستثمر في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والرياضة.

وكانت شركة الاستثمارات الأمريكية “إليوت” تملك أسهم نادي الميلان، منذ عام 2018.

وستبقى شركة “إليوت” في نادي الأحمر والأسود، لكن بِامتلاك نسبة أسهم قليلة.

إنهاء المفاوضات

طوت إدارة نادي ميلان آسي بطل إيطاليا، حيث يلعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، ملف مفاوضات بيع أسهم فريقها الكروي.

ومعلوم أن شركة الاستثمارات الأمريكية “إليوت” تملك أسهم نادي ميلان آسي الإيطالي، منذ عام 2018.

وكتب المسؤول محمد محفوظ العارضي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الخميس: “أجرينا مفاوضات مع مسؤولي شركة إليوت، لِشراء أسهم نادي ميلان آسي. لم نتوصّل إلى اتّفاق، وقرّرنا بِصورة ثنائية إنهاء المفاوضات. نتمنّى الأفضل لِفريق ميلان آسي في الموسم المقبل وما بعده”.

ويحوز محمد محفوظ العارضي منصب المدير التنفيذي، في شركة الاستثمارات البحرينية “إنفستكورب”.

شركة بحرينية تُخطّط لِشراء أسهم الميلان

تقترب شركة استثمارات بحرينية من شراء أسهم نادي ميلان آسي، رائد ترتيب بطولة إيطاليا للموسم الحالي.

ومعلوم أن فريق ميلان آسي الإيطالي يضمّ في صفوفه متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر (24 سنة)، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024.

واقتربت صفقة الشراء من أن تُبرم، يقول أحد مسؤولي شركة “إنفستكورب” في أحدث تصريحات أدلى بِها لِوكالة “رويترز”.

وتُصنّف “إنفستكورب” على أنها شركة استثمارات دولية، يقع مقرّها في البحرين.

وأشار المصدر إلى أن مبلغ الصفقة يبلغ 1.08 مليار دولار، ويشمل ديون نادي “الروسونيري”.

وكان رجل الأعمال الإيطالي الشهير سيلفيو بيرلسكوني يملك أسهم نادي ميلان آسي، منذ منتصف الثمانيات، قبل أن يرحل سنة 2017. لِتخلفه شركة استثمارات صينية، التي لم تمكث كثيرا، وغادرت بِدورها النادي سنة 2018، مُسلّمة المشعل لِشركة استثمارات أمريكية.