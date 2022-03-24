شركة أمريكية تعمل على ربط الأرض بالقمر بشبكة انترنت

كشفت شركة فضائية ناشئة أنها تعمل على مشروع لربط الأرض بالقمر وربما المريخ بشبكة انترنت ذات تدفق عال.

وحصلت الشركة التي يطلق عليها اسم Aquarian Space ، على تمويل من شركة Draper Associates يقدر بـ 650 ألف دولار وتأمل في إنشاء أول نظام اتصالات على سطح القمر بحلول عام 2024.

وتخطط الشركة لجلب إنترنت ذات تدفق عال بين الأرض والقمر والمريخ في السنوات المقبلة، بسرعة كافية لبث فيديو بدقة 4K.

وصرح المدير التنفيذي لشركة Aquarian Space، كيلي لارسون، حول هذا الموضوع :” لم يكن هناك سوى 13 مركبة هبوط ومركبة مدارية ومركبة جوالة على سطح القمر وحوله في عام 2021، ولكن هذا الرقم سيتغير بسرعة بحلول عام 2030، ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى 200 مركبة، هذا الأمر سيخلق اقتصادا قمريا بمليارات الدولارات، ومع ذلك لن يحدث هذا الأمر دون وجود وسيلة اتصال موثوقة بين الأرض والقمر”.

ووفق موقع Space.com الذي نشر الخبر، فإن الشركة المذكورة تنوي استحداث شبكة من أقمار Solnet الصناعية، لتطلق أولها عام 2024، وستكون هذه الشركة قادرة على تأمين شبكة إنترنت تصل سرعة نقل البيانات فيها إلى 100 ميغابايت في الثانية.