شركة أمريكية تكشف عن دمية باربي مصابة بمتلازمة داون

كشفت شركة الألعاب “ماتيل” الأمريكية عن أول دمية باربي مصابة بمتلازمة داون، والتي تحمل بدقة السمات الجسدية الخاصة بتلك الفئة.

وقالت الشركة إن “ماتيل” تعاونت مع الجمعية الوطنية لمتلازمة داون لإنشاء دمية باربي والتأكد من أنها تمثل بدقة شخصا مصابا بمتلازمة داون.

وتحمل الدمية الجديدة السمات الجسدية الخاصة بداون، مثل الجذع الطويل، واستدارة الوجه، والأذنين الصغيرتين والأنف المسطح والعينين لوزيتي الشكل.

وتتميز باربي داون أيضا براحتي يد تحملان خطا واحدا، وهي سمة تميز المصابين بمتلازمة داون.

ويمثل اللون الأزرق والأصفر على فستان الدمية، مصحوبا بالفراشات، رموزا وألوانا مرتبطة بالوعي بمتلازمة داون.

وقالت شركة” ماتيل” إن العلامات الثلاثة على عقد باربي تمثل كيف يمتلك الأشخاص المصابون بمتلازمة داون ثلاث نسخ من كروموسومهم الحادي والعشرين.

بالإضافة إلى ذلك، ترتدي باربي أجهزة تقويم للقدم في الكاحل، والتي يستخدمها بعض الأطفال المصابين بمتلازمة داون.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية لمتلازمة في بيان: “هذا يعني الكثير بالنسبة لمجتمعنا الذي يمكنه لأول مرة اللعب بدمية باربي تشبه أفراد ينتمون إليه”.

وأضافت: “باربي هذه بمثابة تذكير بأنه لا ينبغي لنا أبدا التقليل من قوة التمثيل.”

يُذكر أنه في سنة 2020، أطلقت الشركة دمية مصابة بالبهاق، وأطلقت أيضادمى تستخدم كرسيا متحركا أو طرفا اصطناعياودمى بسماعات طبية وأخرى بدون شعر.