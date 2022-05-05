شركة أمريكية لمرافقة طلبة الصيدلة بالجزائر

وقعت شركة الأدوية الأمريكية “جونسن” اتفاقية مع كلية الصيدلة بالعاصمة تضمن مرافقة الطلبة والإشراف على مشاريع التخرج.

ونشرت السفارة الأمريكية لدى الجزائر على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك جانب من الاتفاقية وجاء في منشور لها “نحن فخورون بأن نعلن عن توقيع اتفاقية من قبل شركة جانسن في الجزائر ، شركة فرعية لشركة الأدوية الامريكية جونسن آند جونسن، للمساعدة في ضمان استعداد خريجي كلية الصيدلة بشكل أفضل لسوق العمل.”

وأضافت السفارة أن الاتفاقية تهدف لمنح الطلبة المعرفة الأكاديمية والمهارات العملية المتعلقة بتخصصهم. بموجب مذكرة التفاهم التي مدتها ثلاث سنوات مع كلية الصيدلة في الجزائر العاصمة ، سيتم قبول طلاب الصيدلة كمتدربين من طرف جانسن الجزائر كجزء من برنامج ماستر جديد في الشؤون التنظيمية”.