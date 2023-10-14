شركة “أيبك” تتبرّع بـ 250 ألف دولار لإغاثة سكان غزة

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار “أيبك” طارق العقاد، عن تبرع الشركة بما قيمته 250 ألف دولار كمساعدة عاجلة للأونروا، لدعم جهود إغاثة سكان قطاع غزة.

وأوضح العقاد حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية يوم السبت، أن التبرع يأتي “استجابة للنداء العاجل للأونروا حول احتياجها بشكل طارئ لدعم إغاثة الفلسطينيين في غزة”.

“وسيساهم دعم أيبك في تأمين الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية والمواد الطبية والمأوى والحماية لأهالينا في ملاجئ الأونروا، من مختلف أرجاء قطاع غزة”، يقول العقاد.

من جهته، شكر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني العقاد والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك على “استجابتها الإنسانية والفورية لنداء المنظمة”.

وأضاف لازاريني أن هذا التبرع “سيساعد الأونروا على الاستمرار في توفير الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، في الوقت التي تستجيب فيه المنظمة لأزمة انسانية غير مسبوقة في غزة”.

وأُسّست الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) عام 1994، بمبادرة مجموعة من رجال الأعمال العرب، بهدف توجيه التمويل والاستثمارات إلى فلسطين.

وتتنوع استثمارات أيبك في قطاعات التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات بكل من فلسطين، والأردن، والسعودية، والإمارات، والعراق، وتركيا. وهي توظف نحو 3000 موظف في مختلف شركاتها.