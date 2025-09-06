شركة إسبانية تفتح خطا بحريا جديدا نحو الجزائر

قرّرت شركة الشحن والنقل البحري الإسبانية “سواردياز”، تشغيل خطّ بحريّ إضافي إلى الجزائر، انطلاقا من شهر سبتمبر الجاري.

وحسب ما نقله موقع “mer et marine” المتخصص في النقل البحري، فقد أطلقت الشركة الإسبانية “سواردياز” خطّا بحريا جديدا، يربط ميناء مرسيليا الفرنسي بميناء جنجن في جيجل مطلع الشهر الجاري.

وتسعى الشركة الإسبانية إلى تنظيم 7 رحلات شهرية بين الميناءين الجزائري والفرنسي، بسعة 6000 متر طولي. وسيُتيح هذا الخط، حسب ما جاء في بيان للشركة، نقل أنواع مُختلفة من البضائع.

للإشارة، تنشّط شركة “سواردياز” رحلتين على خطين بحريين يربطان ميناءي سكيكدة ومستغانم الجزائريين بميناء مرسيليا الفرنسي.