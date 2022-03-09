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شركة إسرائيلية تستحوذ على 30 بالمئة من أسهم شركة مغربية للطاقة

الشروق أونلاين
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شركة إسرائيلية تستحوذ على 30 بالمئة من أسهم شركة مغربية للطاقة

استحوذت شركة إسرائيلية تنشط في مجال الطاقة، على 30 بالمئة من أسهم شركة “غايا إينرجي” المغربية.

وحسب ما كشف عنه رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب دافيد غوفرين في تغريدة على تويتر. فقد “تم التوقيع على صفقة ضخمة. يتم من خلالها اقتناء 30 بالمئة من أسهم الشركة المغربية غايا إينيرجي، من طرف الشركة الإسرائيلية ماروم إينرجي”.

وقال غوفرين:”ستمكّن هذه الصفقة الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة”.

وأعلن النظام المغربي في 10 ديسمبر 2020، عن تطبيع علاقاته مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وفي 22 من الشهر ذاته، رسّم النظام المغربي تطبيعه مع الاحتلال بتوقيع “إعلان مشترك” مع تل أبيب وواشنطن وواشنطن، في العاصمة الرباط.

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