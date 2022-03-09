شركة إسرائيلية تستحوذ على 30 بالمئة من أسهم شركة مغربية للطاقة
استحوذت شركة إسرائيلية تنشط في مجال الطاقة، على 30 بالمئة من أسهم شركة “غايا إينرجي” المغربية.
وحسب ما كشف عنه رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب دافيد غوفرين في تغريدة على تويتر. فقد “تم التوقيع على صفقة ضخمة. يتم من خلالها اقتناء 30 بالمئة من أسهم الشركة المغربية غايا إينيرجي، من طرف الشركة الإسرائيلية ماروم إينرجي”.
تتواصل مبادرات التنمية بين المغرب و إسرائيل، حيث تم التوقيع على صفقة ضخمة، يتم من خلالها اقتناء 30% من أسهم الشركة المغربية Gaia Energy من طرف الشركة الإسرائيلية Marom Energy, وهي سابقة في المجال. ستمكن هذه الصفقة الشركة المغربية باستثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة.
— Dr. David Govrin (@DavidGovrin) March 8, 2022
وقال غوفرين:”ستمكّن هذه الصفقة الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة”.
وأعلن النظام المغربي في 10 ديسمبر 2020، عن تطبيع علاقاته مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وفي 22 من الشهر ذاته، رسّم النظام المغربي تطبيعه مع الاحتلال بتوقيع “إعلان مشترك” مع تل أبيب وواشنطن وواشنطن، في العاصمة الرباط.