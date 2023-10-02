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شركة إيطالية لتزويد السوق بمخدر جراحة الأسنان

الشروق أونلاين
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شركة إيطالية لتزويد السوق بمخدر جراحة الأسنان
أرشيف

حسان حويشة
حصلت شركة إيطالية متخصصة في صناعة مواد التخدير الجراحية، ومدرجة في بورصة ميلانو، على رخصة تسويق مخدر جراحة الأسنان في الجزائر تحت علامة “أورابلوك”، في إطار تعزيز تواجد هذه المادة في السوق.
وجاء الكشف عن هذا القرار من خلال بيان لشركة “بييرال” الإيطالية، المتخصصة في صناعة الأدوية، اطلعت “الشروق” على نسخة منه.
‎وعلّق المدير التنفيذي للشركة، فابيو فيلوتي، على القرار بالقول: “بالحصول على مقرر تسجيل للتسويق في الجزائر، سنواصل تنفيذ إستراتيجية التوسّع الدولي في إفريقيا”، دون أن يكشف عن الكميات التي سيتم تصديرها إلى الجزائر ولا عن موعد بداية العملية.
‎للإشارة، فإن شركة “بييرال” تقوم بتصدير أدوية تخدير لجراحة الأسنان إلى 38 دولة، كما قامت، مؤخرا، بتوسيع مجموعة منتجاتها من خلال الاستحواذ على شركة “3 آم” الأمريكية التي تنتج مواد تخدير لجراحة الأسنان.
في نفس السياق، أفاد مصدر مطلع، أن هذا المتعامل الإيطالي قد حصل، فعلا، على مقرر تسجيل هذا المخدر منذ نحو شهر، لكن تسويقه يبقى ينتظر إيجاد شريك محلي له سجل تجاري لاستيراد الأدوية من أجل للقيام بالعمليات اللازمة.
وأوضح المصدر الذي تحدثت إليه “الشروق”، أن الشركة الإيطالية استفادت من إجراءات تسهيلية لتسجيل هذا المخدر، في إطار الجهود المبذولة لتزويد السوق الوطنية بهذه المادة.
وإضافة إلى هذا المتعامل الإيطالي، يضيف نفس المصدر، فإن هناك متعاملين آخرين جرى تسجيلهم للحصول على مقرر التسويق، وهي آخر عملية تسبق تزويد السوق الوطنية بهذه المادة.

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