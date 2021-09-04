شركة اسبانية تتولى إخماد الحرائق بالجزائر

في انتظار جلب الطائرات الروسية

ستتولى شركة اسبانية إخماد حرائق الغابات بواسطة الطائرات، مهام الإطفاء في الجزائر إلى غاية جلب طائرات الإخماد الروسية الصنع التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الوطني قبل أسابيع.

في هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن شركة “بليزا -plysa/ Planifiacion Y Soluciones Aéreas” المتخصصة في إخماد حرائق الغابات بواسطة الطائرات، حصلت على أول عقد دولي لها لإطفاء الحرائق وذلك في الجزائر بعد أسبوعين فقط من مشاركتها في عمليات إخماد حرائق بولاية بجاية بعد طلب المساعدة الذي تلقته من طرف السلطات الجزائرية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الكشف عن هذه الصفقة جاء خلال زيارة مجاملة لمسؤولين من بليزا إلى مقر السفارة الجزائرية بمدريد، ولقائهم بالسفير توفيق ميلاط، الذي عبر عن شكر الحكومة الجزائرية للشركة الإسبانية التي استجابت بسرعة لطلب المساعدة الذي صدر عن السلطات الجزائرية.

ولم تكشف المصادر التي أوردت الخبر لا عن قيمة الصفقة ولا مدتها، لكن المرجح أن الشركة الاسبانية ستتولى عمليات إخماد حرائق في الجزائر إلى غاية جلب طائرات الإطفاء الروسية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الوطني قبل أسبوعين.

ووفق صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية فإن طائرتي إخماد لشركة “بليزا”، التي هي فرع للشركة الأم “إير نوستروم” الكائن مقرها بمدينة فالنسيا جنوب البلاد، ستظل في الجزائر للمشاركة في عمليات إخماد حرائق في الفترة المقبلة وطيلة مدة العقد المبرم مع السلطات الجزائرية والذي لم يكشف لا عن مدته ولا عن قيمته المالية.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني في 17 أوت الماضي اقتناء 4 طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام جديدة من صنع روسي نوع “BE -200/ BERIEV 200″، قدرتها الاستيعابية للمياه تقدر بـ13 ألف لتر، ويمكنها التدخل لمكافحة الحرائق في ظروف جوية قصوى ومعقدة.