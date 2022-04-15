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رياضة

شركة استثمارات بحرينية تقترب من شراء أسهم فريق “بن ناصر”

الشروق الرياضي
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شركة استثمارات بحرينية تقترب من شراء أسهم فريق “بن ناصر”

تقترب شركة استثمارات بحرينية من شراء أسهم نادي ميلان آسي، رائد ترتيب بطولة إيطاليا للموسم الحالي.

ومعلوم أن فريق ميلان آسي الإيطالي يضمّ في صفوفه متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر (24 سنة)، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024.

واقتربت صفقة الشراء من أن تُبرم، يقول أحد مسؤولي شركة “إنفستكورب” في أحدث تصريحات أدلى بِها لِوكالة “رويترز”.

وتُصنّف “إنفستكورب” على أنها شركة استثمارات دولية، يقع مقرّها في البحرين.

وأشار المصدر إلى أن مبلغ الصفقة يبلغ 1.08 مليار دولار، ويشمل ديون نادي “الروسونيري”.

وكان رجل الأعمال الإيطالي الشهير سيلفيو بيرلسكوني يملك أسهم نادي ميلان آسي، منذ منتصف الثمانيات، قبل أن يرحل سنة 2017. لِتخلفه شركة استثمارات صينية، التي لم تمكث كثيرا، وغادرت بِدورها النادي سنة 2018، مُسلّمة المشعل لِشركة استثمارات أمريكية.

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