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شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن توقّف كافة خدماتها في غزة

الشروق أونلاين
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شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن توقّف كافة خدماتها في غزة
أرشيف
انقطاع الاتصالات في غزة

 أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية مساء الخميس، عن انقطاع كامل في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل والإنترنت في قطاع غزة.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن هذا الانقطاع جاء بعد منع إدخال الوقود إلى القطاع، ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية لتشغيل العناصر الرئيسية للشبكة.

وكانت “الاتصالات” قد أعلنت أمس عن توقف عمل الأقسام الرئيسية في القطاع بسبب نفاد الوقود. حيث باتت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من المصادر الاحتياطية لتخزين الطاقة.

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