شركة السكك الحديدية تكشف عن برنامج سير القطارات الجديد

كشفت شركة السكك الحديدية عن برنامج سير القطارات الجديد الذي يربط الجزائر العاصمة بضواحيها.

وأوضحت الشركة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن البرنامج الجديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم السبت 17 سبتمبر2022.

وأشارت الشركة إلى أن الخطوط (الطويلة والجهوية) بالإضافة إلى ضواحي (عنابة، قسنطينة، وهران) تبقى بنفس التوقيت المعتاد.

الجزائر العاصمة – الثنية:

https://www.sntf.dz/documents/Est.jpg

الجزائر العاصمة – العفرون:

https://www.sntf.dz/documents/Ouest.jpg

الجزائر العاصمة – تيزي وزو – وادي عيسى:

https://www.sntf.dz/documents/Tizi.jpg

آغا – زرالدة:

https://www.sntf.dz/documents/Zeralda.jpg

آغا – مطار هواري بومدين:

https://www.sntf.dz/documents/Aéroport.jpg