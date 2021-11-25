شركة السكك الحديدية تنشر برنامج الرحلات الليلية للقطارات

أفادت، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن عودة نشاط القطارات الليلية ذات المراقد على خطي ( الجزائر – تبسة) و (الجزائر – عنابة)، إضافة إلى استئناف الرحلات على الخط (باتة – الجزائر العاصمة)، وذلك بداية من الأحد المقبل.

وجاء في البيان: يأتي استئناف رحلات القطارات الليلية تطبيقا لقرار السلطات العليا بخصوص الاستئناف التدريجي لمختلف وسائل النقل، تبعا لتحسن الوضع الصحي المتعلق بجائحة كوفيد 19، حيث أعلنت وزارة النقل في وقت سابق عن هذا القرار.

وأورد ذات البيان أن استئناف الرحلات سيكون بحسب البرنامج التالي:

– الجزائر العاصمة – تبسة: الانطلاق على الساعة السادسة وأربعون دقيقة (18:40) مساء، الوصول على الساعة السادسة وخمس دقائق (06:05) صباحا – يسير أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بمقاعد ومراقد.

– تبسة – الجزائر العاصمة) الانطلاق على الساعة الخامسة والنصف (17:30) مساء، الوصول على الساعة الخامسة صباحا (05:00) يسير أيام السبت، الإثنين والأربعاء، بمقاعد ومراقد.

(عنابة – الجزائر العاصمة) الانطلاق على الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساء (19:20) مساء، الوصول على الساعة الخامسة وخمس وأربعون دقيقة (05:45) صباحا – يسير كل أيام الأسبوع، بمقاعد ومراقد.

(-الجزائر العاصمة – عنابة) الانطلاق على الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة (20:45) ليلا، الوصول على الساعة السابعة وخمس دقائق (07:05) صباحا – يسير كل أيام الأسبوع، بمقاعد ومراقد.

-الجزائر العاصمة – باتنة) الانطلاق على الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة (13:45) ظهرا، الوصول على الساعة الثامنة وأربعون دقيقة (20:40) ليلا – يسير كل أيام الأسبوع بمقاعد فقط..

-باتنة – الجزائر العاصمة) الانطلاق على الساعة العاشرة وخمسون دقيقة (22:50) ليلا، الوصول على الساعة الخامسة وثلاثون دقيقة (05:30) صباحا – يسير كل أيام الأسبوع بمقاعد فقط..