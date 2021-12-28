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شركة السكك الحديدية تنشر فيديو صادم لأطفال يرشقون القطار بالحجارة

الشروق أونلاين
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شركة السكك الحديدية تنشر فيديو صادم لأطفال يرشقون القطار بالحجارة

نشرت شركة النقل بالسكك الحديدية فيديو  وصفته بالصادم لأطفال يرشقون القطار بالحجارة، داعية كافة الهيئات وفعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة في مواجهة هذه الظاهرة.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” نشرت فيديو  لأطفال يلعبون على خط السكة الحديدية في بلدية بئر العاتر بولاية تبسة ويرشقون القطار بالحجارة.

ودعت الجهة المعنية في بيان لها كافة الهيئات وفعاليات المجتمع المدني والمواطنين للمساهمة في التوعية والتصدي لظاهرة الاعتداءات المتكررة على القطارات.

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