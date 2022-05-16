شركة النقل البحري الجزائرية تعلن انطلاق بيع التذاكر

أعلنت شركة النقل البحري ،الإثنين، عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بموسم الاصطياف.

وحسب بيان للشركة فإن العملية انطلقت الإثنين على الساعة التاسعة وتخص الرحلات الأسبوعية نحو كل من الجزائر/مرسيليا/الجزائر وهران/أليكونت/وهران.

وستكون الرحلات المتوفرة خاصة بالفترة الممتدة من شهر جوان إلى شهر سبتمبر.

النقل البحري: برنامج رحلات خاص تحسبا للعطلة الصيفية

تنتظر الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين الضوء الأخضر من رئاسة الجمهورية للاستئناف الكلي لنشاطها وكذا الكشف عن برنامج رحلاتها المخصص للعطلة الصيفية، وهذا حسب ما أكده النائب عبد الوهاب يعقوبي في 13 أفريل 2022.

وجاء تأكيد نائب باريس خلال زيارة قادته رفقة ابراهيم دخينات النائب عن دول اروبا وامريكا إلى المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وهذا بهدف الاستطلاع عن برنامج رحلات الصائفة خصوصا.

واطلع النائب حسب منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على برنامج متكامل ويعم كل الموانئ الجزائرية، مشيرا إلى أن كل الظروف مهيئة لاستئناف كلي والجميع لا ينتظر إلا الضوء الأخضر من رئاسة الجمهورية.