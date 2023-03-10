شركة النقل البحري تكشف عن تفاصيل عملية تعويض التذاكر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري عن تمديد آجال تعويض التذاكر المقتناة خلال فترة جائحة كورونا.

وفي بيان لها، أوضحت الشركة أنه قد تم تمديد فترة معالجة التذاكر الخاصة بفترة الكوفيد إلى غاية 31 ماي 2023.

كما دعت شركة النقل البحري زبائنها الراغبين في إيداع شكوى إلى مراسلتها عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: service.cliententmv@algerieferries.dz.

أما بالنسبة إلى المستندات التي يجب أن تصاحب الشكوي، فهي كالتالي: