شركة النقل بالسكك الحديدية تعلن توقيف قطارات البحر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن توقيف “قطارات البحر” الخاصة بموسم الاصطياف 2022.

وأفاد الشركة في بيان لها أن توقيف عمل قطارات البحر تم الأربعاء 31 أوت الجاري، مشيرة إلى أن هذه القطارات تم تشغيلها في وقت سابق بغية تسهيل تنقل المصطافين نحو المدن الساحلية، وفيما يلي القطارات المعنية بالتوقف:

1- قطار عين توتة – سكيكدة – عين توتة.

– الانطلاق من عين توتة على الساعة 00: 05.

– العودة من سكيكدة على الساعة 20: 17.

2- قطار المسيلة – الجزائر- المسيلة.

– الانطلاق من المسلية على الساعة 00: 05.

– العودة من الجزائر على الساعة 00: 16.