-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

شركة النقل بالسكك الحديدية تعلن توقيف قطارات البحر

الشروق أونلاين
  • 419
  • 0
شركة النقل بالسكك الحديدية تعلن توقيف قطارات البحر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن توقيف “قطارات البحر” الخاصة بموسم الاصطياف 2022.

وأفاد الشركة في بيان لها أن توقيف عمل قطارات البحر تم الأربعاء 31 أوت الجاري، مشيرة إلى أن هذه القطارات تم تشغيلها في وقت سابق بغية تسهيل تنقل المصطافين نحو المدن الساحلية، وفيما يلي القطارات المعنية بالتوقف:

1- قطار عين توتة – سكيكدة – عين توتة.

الانطلاق من عين توتة على الساعة 00: 05.

العودة من سكيكدة على الساعة 20: 17.

2- قطار المسيلة – الجزائر- المسيلة.

الانطلاق من المسلية على الساعة  00: 05.

العودة من الجزائر على الساعة  00: 16.

مقالات ذات صلة
هذه هي تفاصيل خطة محاربة “إرهاب الطرقات”

هذه هي تفاصيل خطة محاربة “إرهاب الطرقات”

سطيف: إحباط عملية سطو استهدفت مقر تابع لمتعامل هاتف نقال

سطيف: إحباط عملية سطو استهدفت مقر تابع لمتعامل هاتف نقال

فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وإثيوبيا وتوسيع التعاون الاقتصادي

فتح خط جوي مباشر بين الجزائر وإثيوبيا وتوسيع التعاون الاقتصادي

9 آلاف مليار تعويضات التأمين لـ1.3 مليون جزائري

9 آلاف مليار تعويضات التأمين لـ1.3 مليون جزائري

الوزير الأول يستقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو

الوزير الأول يستقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو

لجنة للتحقيق في قضية تهريب 6000 هاتف نقال

لجنة للتحقيق في قضية تهريب 6000 هاتف نقال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد