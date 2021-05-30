شركة اينور: توقيع 36 عقد تجاري لشراء الذهب من مؤسسات الشباب

وقع الرئيس المدير العام لشركة استغلال مناجم الذهب ‘’اينور’‘،على 36 عقد تجاري لشراء خامات الذهب من مؤسسات الشباب.

وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم، الأحد، في بيان لها أن العقود التي تم توقيعها تخص اقتناء المواد المنتجة من طرف المؤسسات المصغرة من قبل شركة “اينور” التابعة لمجمع مناجم الجزائر.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي بعد فتح مجال الاستغلال المنجمي الحرفي للذهب أمام شباب مناطق الجنوب وتكوينهم ضمن مؤسسات مصغرة، في إطار حماية الثروات المنجمية.