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شركة بناء سفن تتباحث مع عون في إيطاليا

الشروق أونلاين
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شركة بناء سفن تتباحث مع عون في إيطاليا
ح.م
جانب من اللقاء

التقى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بمالك شركة بناء السفن الإيطالية الذي قدم له عرضا حول أهم ما تنتجه الشركة.

وجاء لقاء عون بمالك شركة السفن (giacalone shipyard S.R.L) cantiere navale على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي حول آفاق تطوير صناعة السيارات في الجزائر.

وحسب ما أفادت به الوزارة فقد كان لعون لقاءات هامشية مع عدد من رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين الإيطاليين، عقب افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري – الإيطالي حول آفاق صناعة السيارات.

وتم خلال هذا اللقاء، شرح فحوى قانون الاستثمار الجديد والضمانات والامتيازات التي يمنحها للمستثمرين الأجانب.

واستهل اللقاء، بمالك شركة بناء السفن الإيطالية، والذي قدم عرضا عاما حول أهم أنواع السفن التي تنتجها هذه الشركة، وتشمل كلا من قطاع الصيد البحري، نقل السلع والمواد البترولية والغاز، ساحبة السفن وسفن الإطفاء بمختلف الأحجام حتي 130 م.

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