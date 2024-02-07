شركة تشجع موظفيها على الإنجاب بدفع ملايين الدولارات مقابل كل طفل!

اهتدت شركة كورية جنوبية لحل ذكي من أجل تشجيع موظفيها على الإنجاب من خلال دفع ملايين الدولارت مقابل كل طفل، وذلك سعيا لرفع معدل المواليد المنخفض للغاية في البلاد.

وقالت مجموعة بويونغ، وهي شركة إنشاءات مقرها في العاصمة سيول، في بيان صحفي، الاثنين، إنها تخطط لدفع مبلغ 100 مليون وون كوري (نحو 75 ألف دولار) للموظفين في كل مرة ينجبون فيها طفلا.

وأضافت الشركة أنها ستدفع أيضا ما مجموعه 7 مليارات وون كوري (5.25 مليون دولار) نقًدا للموظفين، الذين أنجبوا 70 طفلا منذ عام 2021. حسب ما أورد موقع الحرة.

وقال متحدث باسم الشركة إن هذه المنحة متاحة للموظفين سواء كانوا من الرجال أو النساء، بحسب ما نقلت عنه شبكة سي أن أن.

وتواجه كوريا الجنوبية، البالغ عدد سكانها 51 مليونا، تحدي شيخوخة السكان، وبها أدنى نسبة ولادات في العالم لأن النساء يفضلن التركيز على حياتهن المهنية.

وتقول الشبكة إن البلاد تتمتع بأدنى معدل خصوبة في العالم، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها، حيث وصل إلى مستوى منخفض جديد في 2022 بلغ 0.78.

وتتوقع هيئة الإحصاء الكورية أن تنخفض هذه النسبة إلى 0.65 في عام 2025.

وتحتاج الشعوب، نظريا، إلى نسبة خصوبة تبلغ 2.1 للتمتع بالاستقرار الديمغرافي.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، لي جونغ كيون، إن الشركة تقدم دعما ماليا لموظفيها للمساعدة في تخفيف العبء المالي لتربية الأطفال.

وأضاف في حدث نظمته الشركة، الاثنين، أنه سيتم منح الموظفين الذين لديهم ثلاثة أطفال خيار الاختيار بين الحصول على 300 مليون وون كوري (225 ألف دولار) نقدا أو الحصول على سكن، إذا وفرت الحكومة أرضا للبناء.

وتقدم حكومة كوريا الجنوبية وغيرها من الشركات الخاصة بالفعل امتيازات مالية لتشجيع الناس على إنجاب المزيد من الأطفال، كما توجد برامج مماثلة في الصين، التي شهدت انخفاضا في عدد سكانها لمدة عامين متتاليين.

وبحسب مجلة فوربس فإن لي جونغ كيون متزوج، ولديه أربعة أبناء، وتبلغ ثروته 1.1 مليار دولار.