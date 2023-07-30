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اقتصاد

شركة جزائرية تخطّط لاستيراد مسحوق الحليب من روسيا

الشروق أونلاين
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شركة جزائرية تخطّط لاستيراد مسحوق الحليب من روسيا
أرشيف
مسحوق الحليب

تحضّر شركة “صومام” الجزائرية لمنتجات الألبان لبدء استيراد مسحوق الحليب من روسيا، حسب ما كشف عنه مسؤول المشتريات بالشركة مخلوف بودة.

وقال بودة في حديث لوكالة “سبوتنيك” على هامش القمة الروسية الإفريقية الثانية بسانت بطرسبرغ:”تمّ الاتفاق مع وزارة الزراعة الروسية على منح شهادة حلال للمنتجات المطلوبة”.

وأضاف المسؤول:”سنعمل مع الشركات الروسية لتزويدنا بحاجات مصانعنا من مسحوق الحليب الخالي من الدسم”.

واختتمت أشغال القمة يوم الجمعة، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة التي عرفت مشاركة نحو 50 دولة بينها الجزائر، ممثلة بالوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

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