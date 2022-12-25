شركة جزائرية لتصنيع النسيج تصدّر 3 مليون دولار من منتوجاتها إلى تشاد

ستقوم شركة جزائرية لتصنيع النسيج بتصدير نحو 3 مليون يورو من منتوجاتها إلى دولة تشاد. بموجب اتفاق عقد على هامش منتدى “الجزائر-دول الساحل” الاقتصادي في تمنراست.

وقد أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق يوم الجمعة بتمنراست، على افتتاح المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال من الجزائر ومنطقة الساحل، على هامش الطبعة الـ36 لمعرض الأسيهار الدولي.

وحضر هذا الملتقى كل من وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، ووزير الصناعة والتجارة في مالي، والأمين العام لوزارة التجارة في النيجر.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن هذا اللقاء هو الأول من نوعه في تمنراست، حيث يجتمع رجال أعمال من الجزائر ومن جميع دول الساحل، لمناقشة سبل تطوير المبادلات بين هذه الدول.

وأسفر اللقاء عن توقيع 4 اتفاقيات كالتالي: