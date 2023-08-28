شركة سعودية تستحوذ على أكثر من 4800 برجا للاتصالات في أوروبا

أعلنت مجموعة “stc” السعودية للتحوّل الرقمي يوم الأحد، إتمام صفقة استحواذها على وحدة تابعة لشركة “United Group” الهولندية، تشرف على تشغيل ما يزيد عن 4800 برجا للاتصالات في 3 دول أوروبية.

وتمّت صفقة الاستحواذ بعد أن حصل فرع “توال” التابع للمجموعة السعودية، على الموافقات اللازمة لتشغيل أبراج الاتصال في كل من بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.

وقد أصبحت “توال” جراء هذا الاستحواذ المالك والمشغل لأكثر من 4800 موقعاً في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، يقول بيان المجموعة.

وتمتلك “توال” بعد هذه الصفقة التي سمحت لها بالتوسّع في السوق الأوروبية، 21 ألف برجاً في 5 دول. وهي السعودية وبلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا وباكستان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “توال” محمد الحقباني بالمناسبة:”يسعدنا إطلاق عملياتنا في أوروبا. حيث يشكل هذا الإنجاز نقطة تحوّل هامة لـلشركة للتوسع في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات لأسواق أخرى”.