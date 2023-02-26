شركة سويدية تبتكر أول سروال واقي من الحوادث لسائقي الدراجات النارية (فيديو)

أعلنت شركة “Mo’cycle” السويدية لصناعة الدراجات النارية، عن تطوير أول سروال واقي من الصدمات، لحماية السائقين من حوادث الاصطدام.

ويقوم هذا السروال بعمله من خلال الانتفاخ بالهواء في غضون ثوان قليلة على استشعاره لسقوط السائق من مكانه. وهي نفس الطريقة التي تعمل بها الوسائد الهوائية في مقود السيارة.

وتقول الشركة السويدية في فيديو ترويجي لابتكارها الجديد:”في كلّ سنة، تسجّل مئات الآلاف من الإصابات الخطيرة بسبب حوادث الدراجات النارية. وتلحق هذه الإصابات أضرارا بالغة بالأضلاع والساقين بالوركين بشكل خاص”.

قبل أن تضيف:”بعد 17 سنة من البحث، تمكننا اليوم من تطوير أول سروال جينز واقي من الصدمات، لتوفير حماية كاملة للجسم في أثناء وقوع الحوادث”.

السروال الواقي يباع في الوقت الحالي لسائقي الدراجات النارية بسعر 499 دولار، أي ما يقارب 68 ألف دينار جزائري.