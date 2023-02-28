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ما يؤدي إلى تحسين برنامج توزيع المياه

شركة سيال: نهاية التسربات بقنوات التحويل الكبرى

ف. ع
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شركة سيال: نهاية التسربات بقنوات التحويل الكبرى
أرشيف

أكدت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، في بيان لها الثلاثاء، أن عمليات الصيانة وإصلاح القنوات التي تقوم بها دوريا سمحت بالقضاء على جميع التسربات المهمة على مستوى قنوات التحويل الكبرى.
وأوضحت الشركة أن “معدل سن قنوات التحويل الرئيسية الذي بلغ حوالي 35 عاما، جعل من وضع خطة عمل دائمة أمرا ضروريا، لصيانة وإصلاح القنوات والمعدات الهيدروميكانيكية الرقمية وكذلك إصلاح التسربات المسجلة”.
ففي سنة 2022، على سبيل المثال، قامت “سيال” بتشخيص وإصلاح أكثر من 550 تسربا على 2000 كلم من الشبكات التي تتراوح أقطارها ما بين 2000 ملم إلى 500 ملم، بالإضافة لعمليات الإصلاح المبرمجة التي تنفذ بعد الأشغال التقنية التحضيرية للحد من التأثير على برنامج التوزيع المسطر قدر الإمكان.
وأكد المصدر أن هذا النشاط الذي يتم تجسيده على مدار السنة في ظل ظروف عمل مختلفة، سمح بالقضاء على التسربات الرئيسية في الأنظمة الاستراتيجية.
وعليه، فإنه “لا توجد اليوم أي تسربات كبيرة على أنظمة التحويل، سواء في تاقصبت، قدارة وبودواو، وفي سلسلة المرتفعات، السلسلة الساحلية ومزافران”، يضيف نفس المصدر.
وستسمح هذه الإنجازات اليوم من “التقليل بصفة معتبرة من خسائر المياه والمحافظة على هذه الثروة النادرة من أجل تحسين برنامج التوزيع لساكنة ولايتي الجزائر وتيبازة المقدر عددهم بـ5 ملايين نسمة”، حسب البيان.
وأبرزت شركة “سيال” في الوقت نفسه أهمية تنفيذ خطة تمتد لعدة سنوات من أجل تجديد قنوات نقل المياه بهدف تأمين أنظمة التحويل، وبالتالي تأمين التزويد بالمياه الشروب لولايات الجزائر، تيبازة، إضافة لولايات تيزي وزو، بومرداس والبليدة جزئيا.
وتعتبر قنوات نقل المياه الشروب عنصرا هاما في عملية استغلال الشبكة العمومية للمياه، فهي تسمح يوميا بتحويل 1.15 مليون متر مكعب عبر شبكة إنتاج بطول 2000 كلم تمتد عبر هذه الولايات الخمس.

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