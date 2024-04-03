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الجزائر

شركة “صوفاك رانت كار” توضّح:

الشروق
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شركة “صوفاك رانت كار” توضّح:

تبعا لمقال سابق صادر عن جريدة “الشروق”، بتاريخ 02/04/2024 حول قضية نصب واحتيال محل متابعة قضائية، وبصفتها الشركة الضحية التي تعرضت لهذا النصب، أوضحت شركة “صوفاك رانت كار” وجود التباس في الموضوع، حيث إن التسمية الواردة في المقال خاطئة، بينما الصحيحة هي “صوفاك رانت كار”، والتي تعتبر شركة تجارية خاصة ينحصر نشاطها في التأجير لمختلف السيارات من مختلف العلامات ولا علاقة لها بالمتابعات القضائية المنصبة على الشركة “صوفاك”، لأنّ الشركة “صوفاك رانت كار” استفادت من أحكام قضائية نهائيّة قضت بتبرئتها.

إضافة إلى أن توصّل المتهم الرئيسي للقيام بعملية النصب لم يتم عن طريق الاحتيال على المتصرف القضائي المعين على شركة “صوفاك”، كما هو وارد في المقال، حيث إن هذا الأخير لا علاقة له بعملية الإيجار التي ربطت المتهم في تلك القضية مع شركة “صوفاك رانت كار”.

بل تم هذا الاحتيال، تضيف الشركة الضحية، عن طريق التعاون مع موظفين يعملون على مستوى دائرة الدار البيضاء، وهذا عن طريق استغلال ضعف الرقابة وعدم مراعاة الإجراءات المعمول بها عند شطب السيارات، والتي تستوجب حضور ممثل عن الشركة صاحبة السيارات وهو ما لم يتم العمل به.

وقالت الشركة المعنية إن المتهم اكتفى بالتواطؤ مع الموظفين في الدائرة عن طريق اتفاق مسبق معهم بشطب سيارات ليست مملوكة له أصلا والتي كانت لا تزال محل تأجير، علما أنه سبق للشركة التعامل معها في السابق بخصوص الوثائق الإدارية الخاصة بها.

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