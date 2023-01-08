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الجزائر

شركة صينية لأمن معلومات الدفع المالي في الجزائر

الشروق أونلاين
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شركة صينية لأمن معلومات الدفع المالي في الجزائر
ح.م
ممثل الشركة الصينية مع وزير الصناعة

استقبل وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الأحد، وفدا من الشركة الصينية ” SZZT Electronics”، المتخصصة في مجال أمن معلومات الدفع المالي.

وحسب بيان للوزارة، فقد حضر هذا اللقاء ممثلون لفرع المجمّع الصناعي العمومي للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والكهربائية “Elec ElDjazaïr”.

“وسمح اللقاء، بالاطلاع على فرص الشراكة والتعاون بين المؤسستين، في إطار مقاربة رابح-رابح. وهو ما يتيحه قانون الاستثمار الجديد”.

ورحّب الوزير زغدار، ببحث الفرص القائمة لإطلاق استثمارات لإنتاج معدات وتجهيزات الدفع المالي الرقمي محليا، مؤكدا دعمه لهذه الشراكات، يضيف البيان.

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