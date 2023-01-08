شركة صينية لأمن معلومات الدفع المالي في الجزائر

استقبل وزير الصناعة أحمد زغدار يوم الأحد، وفدا من الشركة الصينية ” SZZT Electronics”، المتخصصة في مجال أمن معلومات الدفع المالي.

وحسب بيان للوزارة، فقد حضر هذا اللقاء ممثلون لفرع المجمّع الصناعي العمومي للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والكهربائية “Elec ElDjazaïr”.

“وسمح اللقاء، بالاطلاع على فرص الشراكة والتعاون بين المؤسستين، في إطار مقاربة رابح-رابح. وهو ما يتيحه قانون الاستثمار الجديد”.

ورحّب الوزير زغدار، ببحث الفرص القائمة لإطلاق استثمارات لإنتاج معدات وتجهيزات الدفع المالي الرقمي محليا، مؤكدا دعمه لهذه الشراكات، يضيف البيان.