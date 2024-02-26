شركة طيران “الطاسيلي” تنظم رحلات عمرة غير منتظمة

ضمن خدمات تشمل الفندقة والإرشاد الديني

أعلنت شركة طيران “الطاسيلي”، في بيان لها الاثنين، عن حصولها على التراخيص اللازمة لتنظيم رحلات عمرة غير منتظمة “شارتر”، لفائدة وكالات السياحة والأسفار المعتمدة.

وبموجب هذه التراخيص، ستنظم طيران “الطاسيلي” رحلات تعاقدية غير منتظمة “شارتر عمرة” نحو مطارات جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، يضيف البيان، الذي أشار إلى أن هذه الرحلات ستكون ضمن عروض كاملة تشمل النقل والخدمات الفندقية، بالإضافة إلى الإرشاد الديني في الأماكن المقدسة.

ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا النوع الجديد من الخدمات بالنسبة للشركة، سيساهم في زيادة الاستغلال التجاري والتشغيلي لأسطول طيران “الطاسيلي” المكون من طائرات “بوينغ 737/800” من الجيل الجديد، مما يساهم في بلوغ طاقته الاستعمالية المثلى.

وتمثل هذه التراخيص خطوة مهمة في التزام طيران “الطاسيلي” بتوفير خدمة جوية متنوعة، تلبي الاحتياجات المهنية لمنظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر، وكذلك المحافظة على التزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بالنقل النفطي المستأجر التعاقدي لصالح مجمع “سوناطراك”، وشركاته الفرعية وجمعياته.

يذكر أن شركة طيران “الطاسيلي”، وهي أحد فروع مجمع “سوناطراك”، تنشط في مجال نقل العمال في مجال الطاقة، إضافة إلى النقل الجوي الدولي المنتظم وكذا المحلي، وهذا منذ شهر مارس 2013.