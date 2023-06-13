شركة طيران تفرض شرطا غريبا على المضيفات وضجة عبر الشبكات!

فرضت شركة طيران صينية شرطا غريبا على المضيفات، يتمثل في الحفاظ على وزن مثالي من أجل البقاء في وظائفهن، ما أثار جدلا واسعا عبر الشبكات.

ودافعت الشركة عن قرارها بشأن فرض “وزن محدد” على المضيفات، قائلة إن الهدف من الإجراء الحرص على لياقتهن وقدرتهن على أداء العمل وهن بصحة جيدة، لا التركيز على مظهرهن.

وجاء توضيح شركة “هاينان”، وهي من كبرى شركات الطيران في البلد الآسيوي، بعدما أثيرت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قرار إلزام المضيفات بالحفاظ على وزن معين من أجل الاستمرار في التحليق.

وذكرت تقارير صحفية أن القرار الجديد يفرض عدم تحليق المضيفات اللوائي يتجاوزن الوزن المحدد، وعندئذ يتعين أن يعملن في المطارات إلى حين استعادة “الرشاقة”، وهو ما ترى الشركة أنه خضع لتأويل غير دقيق.

وبموجب السياسة الداخلية الجديدة المعلن عنها في جوان الجاري، فإن المضيفة التي يصل طولها مثلا إلى 1.58 متر، وهو متوسط طول المرأة الصينية، عليها أن تحافظ على وزن 48 كيلوغراما.

وفي حال تجاوز المضيفة لهذا الوزن بأقل من 5 بالمئة، فإنها ستخضع لمتابعة شهرية وتقييم لضمان عودتها إلى الوزن المطلوب.

أما إذا زاد وزن المضيفة بـ10 بالمئة عما هو محدد، فإنها ستتعرض للتوقيف فورا، وستخضع لما أطلق عليه “خطة نقص الوزن” تحت إشراف الشركة.

ويوم الإثنين، أوضحت الشركة أن هذا الإجراء لا يشمل المضيفات فقط بل الجنسين، وهذا معناه أن المضيفين والمضيفات معا مطالبون بالحفاظ على وزن محدد.

وتابعت أن “الأمر يتعلق أساسا بمعايير صحية مثل التلاؤم بين الطول والوزن، وذلك من أجل تقييم صحة المضيفين ولياقتهم”.