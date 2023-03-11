شركة طيران فرنسيّة تستأنف رحلاتها إلى وهران

بعد تعليقها في سنة 2020 بسبب جائحة كورونا

أعلنت شركة الطيران الفرنسية “أ.آس.آل ايرلاينز” ASL Airlines، عن استئناف رحلاتها من وهران إلى بربنيون الفرنسية، اعتبارا من 27 جوان القادم، وذلك بعدما تم توقيف العمل على هذا الخط في سنة 2020 بسبب أزمة كوفيد 19 وما صاحبها من قيود السفر المتعلقة بهذا الوباء.

وحسب بيان للشركة، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن هذه الشركة ستنشط خلال الصائفة المقبلة 5 وجهات انطلاقا من الجزائر مع 9 رحلات إلى فرنسا من العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة وبجاية.

وينتظر أن يبدأ خط وهران – بربنيون رحلاته في 27 جوان المقبل مع رحلتين في الأسبوع كل يومي ثلاثاء وخميس خلال فصل الصيف الذي يمتدّ إلى غاية 28 أكتوبر، وستتم الرحلات عبر طائرة بوينغ 737-700 و800 المزوّدتين بـ147 و185 مقعد.

وقال جوناثان رايمبو، المدير التجاري ومدير برنامج الشركة إن استئناف خط وهران – بربنيون كان ينتظره الجميع سواء في بربنيون أو في وهران، وذلك لأنه يلبّي الحاجة إلى رحلات جوية بين هاتين المدينتين.

وستكون عمليات الحجز مفتوحة على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع مطار بربنيون وكذا لدى نقاط بيع الشركة في الجزائر.

وبرمجت الشركة من 26 مارس إلى 28 أكتوبر المقبل 15 رحلة في الأسبوع من باريس إلى الجزائر العاصمة، و7 رحلات أسبوعيا بين ليون والجزائر العاصمة، و3 رحلات أسبوعيا “الثلاثاء والخميس والأحد” بين ليل والجزائر العاصمة، وميلوز – الجزائر العاصمة رحلة واحدة أسبوعيا يوم الجمعة وليل – وهران رحلتين أسبوعيا “الثلاثاء والخميس” وبربنيون – وهران رحلتين أسبوعيا بدءا من 27 جوان، وميلوز – قسنطينة رحلة واحدة أسبوعيا، وباريس- عنابة رحلتين أسبوعيا، وأخيرا باريس- بجاية 3 رحلات أسبوعيا.