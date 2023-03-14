-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

شركة فرعية لسوناطراك تعرض شراء حصة من أسهم نادي مولودية وهران

الشروق الرياضي
  • 59
  • 0
شركة فرعية لسوناطراك تعرض شراء حصة من أسهم نادي مولودية وهران
ح.م
جانب من اجتماع إدارة سوناطراك بمسؤولي النادي

أعلنت شركة النقل البحري للمحروقات هيبروك، التابعة لمجمع سوناطراك استعدادها لشراء حصة من أسهم نادي مولودية وهران

وجاء في بيان للمجمع: تُعلن شركة النقل البحري للمحروقات هيبروك الفرع التابع لمجمع سوناطراك، عن استعدادها لشراء حصة من أسهم النادي المحترف مولودية وهران بعد تقديم كل المعلومات والوثائق اللازمة من طرف مسؤولي النادي.
وأضاف: كما تُعلم الشركة أنها ستقوم بدراسة الملف، وكذا الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بوضعية النادي ، ومن ثم ستباشر الإجراءات المناسبة في إطار النظم والقوانين سارية المفعول.
وأكد مسؤولو شركة هيبروك على تسخير كل الإمكانيات والوسائل المتاحة لتسيير هذه العملية، ولهذا الغرض تدعو المؤسسة أعضاء مجلس إدارة نادي مولودية وهران إلى التحلي بالاحترافية و الإسراع في إعداد الملف اللازم وتقديمه لمسؤولي الشركة .

مقالات ذات صلة
نحو غياب عطال عن مُواجهتَي النيجر

نحو غياب عطال عن مُواجهتَي النيجر

تمريرة بِهدف لـ “زروقي”

تمريرة بِهدف لـ “زروقي”

غوارديولا يهّمش محرز مجددا والأرقام تنصف نجم “الخضر”

غوارديولا يهّمش محرز مجددا والأرقام تنصف نجم “الخضر”

هجوم عنيف على المغربي وادو بسبب تصريحاته حول بطولة أقل من 17 سنة بالجزائر

هجوم عنيف على المغربي وادو بسبب تصريحاته حول بطولة أقل من 17 سنة بالجزائر

لاعب مغربي سابق: يجب تحرير “الكاف” من قبضة عصابة لقجع

لاعب مغربي سابق: يجب تحرير “الكاف” من قبضة عصابة لقجع

صيود يتوّج بالذهبية في ملتقى مارسيليا المفتوح للسباحة

صيود يتوّج بالذهبية في ملتقى مارسيليا المفتوح للسباحة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد