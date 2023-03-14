شركة فرعية لسوناطراك تعرض شراء حصة من أسهم نادي مولودية وهران

أعلنت شركة النقل البحري للمحروقات هيبروك، التابعة لمجمع سوناطراك استعدادها لشراء حصة من أسهم نادي مولودية وهران

وجاء في بيان للمجمع: تُعلن شركة النقل البحري للمحروقات هيبروك الفرع التابع لمجمع سوناطراك، عن استعدادها لشراء حصة من أسهم النادي المحترف مولودية وهران بعد تقديم كل المعلومات والوثائق اللازمة من طرف مسؤولي النادي.

وأضاف: كما تُعلم الشركة أنها ستقوم بدراسة الملف، وكذا الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بوضعية النادي ، ومن ثم ستباشر الإجراءات المناسبة في إطار النظم والقوانين سارية المفعول.

وأكد مسؤولو شركة هيبروك على تسخير كل الإمكانيات والوسائل المتاحة لتسيير هذه العملية، ولهذا الغرض تدعو المؤسسة أعضاء مجلس إدارة نادي مولودية وهران إلى التحلي بالاحترافية و الإسراع في إعداد الملف اللازم وتقديمه لمسؤولي الشركة .