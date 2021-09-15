شركة كيونت ترعى لقاءات الخضر في تصفيات كاس العالم

إضافة إلى لقاءات أخرى

تؤكد كيونت، الشركة العالمية الرائدة في البيع المباشر والشريك الرسمي لـلكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم و نادي مانشستر سيتي ، التزامها بالرياضة الأكثر شعبية في القارة السمراء ، من خلال توقيع عقد لرعاية العديد من المباريات التصفوية، لكأس العالم 2022 التي ستنظم في قطر، مما يؤكد مرة أخرى التزام الشركة واهتمامها ودعمها لكرة القدم الأفريقية.

وفي مستهل هذه التصفيات الإفريقية ، سجل المنتخب الجزائري دخولا قويا بتحقيقه فوزا ساحقا على نظيره الجيبوتي (8-0) ، في مباراة أجريت على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. وفي لقاءهم الثاني ، وفي مباراة أخرى برعاية شركة كيونت، تعادل الخضر ضد منتخب بوركينا فاسو (1-1) بعد ان تمكنوا من افتتاح باب التسجيل على ملعب مدينة مراكش.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة الأولى التي رعتها “كيونت” أقيمت في مراكش في 1 سبتمبر بين مالي ورواندا وانتهت بفوز ثمين لنسور “واغادوغو” بنتيجة 1-0.

وسترعى الشركة ايضا مستقبلا لقاءات تونس – موريتانيا، نيجيريا- إفريقيا الوسطى وغانا – زيمبابوي، توغو – السنيغال، تنزانيا – الكونغو الديموقراطية، ليبيا – مصر “في انتظار التاكيد، الكاميرون –كوت ديفوار وغانا – جنوب إفريقيا.

وتعليقًا على هذه الشراكة ، أوضحت السيدة مالو كالوزا الرئيسة التنفيذية لشركة كيونت:

“لقد قامت شركة كيونت بدعم مسابقات رياضية مختلفة بما في ذلك كرة القدم على مر السنوات، هذا الدعم ليس فقط كونه يساعدنا على تقاسم علامتنا التجارية مع جمهور أوسع ، ولكن أيضًا لأننا ندرك أوجه التشابه بين الرياضة وريادة الأعمال ؛ وكذا بين العمل الجاد والالتزام والعمل الجماعي – هذه هي القيم التي تحتاجها لتكون ناجحًا في مجال الأعمال والرياضة. رعايتنا للمباريات التصفوية لكأس العالم لكرة القدم 2022 في منطقة إفريقيا، بالإضافة إلى أنها تسمح لنا بالحصول على رؤية واسعة، فإنها ستعزز أيضًا التزاماتنا اتجاه ممثلينا المستقلين وعملائنا ، ومشاركة شغفهم بعملهم. نحن ندرك ان كرة القدم هي الرياضة المفضلة في إفريقيا لكنها أكثر من مجرد رياضة: فهي تشكل قوة موحدة وفريدة من نوعها تجمع بين الثقافات المختلفة في القارة “.