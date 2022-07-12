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الجزائر
أبرمت معهم عقود إشهار بمواقع التواصل الاجتماعي

شركة لبيع السيارات بالعاصمة تحتال على زبائنها!

مريم. ز
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شركة لبيع السيارات بالعاصمة تحتال على زبائنها!
أرشيف

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء، مسير شركة خاصة تنشط في مجال بيع وشراء المركبات المسماة “إيقل فلاير” رفقة 6 متهمين آخرين بتهمة النصب والاحتيال، راح ضحيتهم العشرات من الأشخاص وتم سلبهم مبالغ مالية قدرت بـ50 مليون سنتيم، مقابل إبرام عقد إشهار وترويج للحصول على سيارات مجانية.

ملابسات القضية انطلقت من شكاوى حررها أزيد من 47 شخصا أمام مصالح أمن باب الزوار، بخصوص تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف شركة خاصة للسيارات، بغرض اقتناء سيارات جديدة من نوع بيكانتو وذلك سنة 2019، حيث دفع كل واحد من الضحايا مبلغ 50 مليون سنتيم، ليتفاجؤوا بالمتهم يقوم بتغيير الشركة من إيقل فلاير إلى “روبيرت” والعنوان من حي زرهوني مختار بالمحمدية إلى ولاية بومرداس، وذلك بعدما قام المتهم بوضع شروط للضحايا بحصولهم على سيارة جديدة، مقابل الالتزام ببعض المعطيات على غرار جلب زبائن جدد بداية من يوم التسجيل والحصول على السيارة في غضون 8 أشهر، بالإضافة إلى عمل إشهار وترويج للشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى موقع الشركة بتحرير تعليقات إيجابية حول المنشورات الخاصة بالصفحة الرسمية ومشاركتها مع الأشخاص بالموقع الأزرق، غير أن أصحاب الشركة أخلوا ببنود العقد بعدما تسلموا مبلغ 50 مليون سنتيم عن كل زبون، وأصبحوا يتماطلون في الرد على اتصالاتهم كما قاموا بتغيير مقر الشركة إلى ولاية آخر..

وهي التفاصيل التي ناقشتها المحكمة يوم أمس، بعد مثول الضحايا وتأسسهم كأطراف مدنية للمطالبة بتعويضات مالية عن جملة الأضرار التي لحقت بهم، إلى جانب سماع تصريحات المتهمين الذين سبق لهم المثول أمام محكمة الحال في ملف تضمن وقائع مشابهة، وتمسك جميع المتهمين خلال الرد على أسئِلة القاضي بإنكارهم للوقائع، وتقاذف التهم فيما بينهم، من جهة أخرى التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حقهم.

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