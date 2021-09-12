شركة “ليند غاز-الجزائر” ترفع إنتاجها من الأكسجين بنسبة 33 بالمائة

أعلنت شركة إنتاج الاكسجين المسال “ليند غاز-الجزائر”، عن رفع انتاجها للأكسجين بنسبة 33 بالمائة منذ شهر جويلية المنصرم استجابة للطلب الكبير على المادة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الأحد، أنه و”أمام الطلب المتزايد على الأكسجين الطبي في مختلف المؤسسات الاستشفائية نتيجة للموجة الثالثة لجائحة كوفيد-19 التي شهدتها الجزائر منذ يوليو الماضي، تستمر شركة ليند غاز-الجزائر في تسخير كافة امكانياتها البشرية و المادية بغية تغطية احتياجات المؤسسات الصحية”.

وأضاف الشركة”وتسجل الشركة بمختلف وحداتها ارتفاعا في الانتاج يقدر ب 33 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية”، حسب ذات البيان.

وأوضح المصدر ذاته أن “المؤسسة شاركت بالتعاون مع متعاملين اقتصاديين آخرين ينشطون في مجال الغاز الصناعي في عمليات خيرية تمثلت في توزيع ما يقارب 130.000 لتر من الأكسجين الطبي كهبة لمختلف المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن”.