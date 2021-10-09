شركة “مذابح الغرب” تطرح الدجاج المجمد بـ 340 والطازج بـ 360 دج

جهود لإعادة الأسعار إلى مستواها الطبيعي

قررت شركة مذابح الغرب التابعة لمجمع تربية الدواجن للغرب بالمنطقة الصناعية حاسي بونيف بوهران، إقرار تخفيضات غير في أسعار الدجاج الطازج والمجمد، وذلك انخراطا في استراتيجية الدولة بتفكيك شبكات المضاربة ومحاصرة نقاط تخزين كل المواد الاستهلاكية.

وبحسب بيان شركة مذابح الغرب، فإنه في إطار جهود الدولة الرامية إلى إعادة الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية ومحاربة المضاربة وتشديد الخناق على المستودعات السرية، تقرر كسر ارتفاع أسعار الدجاج، بإقرار تخفيضات وطرح الدجاج المجمد بسعر 340 دج والطازج بـ360 دج للكلغ، على مستوى نقاط بيع الشركة في 10 ولايات غرب الوطن، بخلاف الأسعار الباهظة للدجاج الذي كان يُسوق بأكثر من 500 دينار جزائري للكلغ، وهو ما أثقل كواهل المستهلكين الجزائريين الذين قرروا الاستغناء عن اللحوم البيضاء لعدم قدرتهم على مواجهة الغلاء.

وقالت الشركة، إن التخفيضات مست أيضا، مشتقات الدجاج على غرار النقانق التي تم الاتفاق على طرحها للبيع بسعر 750 دج للكلغ.

وبحسب ما أعلنه المدير التجاري لشركة مذابح الغرب وهران، فإن الشركة لم تتوان عن الانخراط في حملة الدولة لخلق التنافسية وضبط السوق ومحاربة المضاربة، وذلك بطرح أسعار معقولة للدواجن بطريقة مدروسة وفي متناول أصحاب الدخل المتوسط والضعيف، لتمكين هذه الفئات من شراء اللحوم البيضاء التي شهدت موجة غلاء غير مسبوقة في غرب البلاد على وجه التحديد، بلغت حدود 500 دج وفي بعض الولايات الحدودية وصلت مستوى 550 دج، مشيراً إلى أن شركة مذابح الغرب قررت خلق تنافسية جديدة لكسر أسعار المضاربين وفرملة المحتكرين لسوق الدجاج، لافتاً إلى أن نقطة البيع الرئيسية في “بلاطو” في وهران، عرفت في اليومين الماضيين، طوابير قياسية لرغبة المستهلك الجزائري في الوصول إلى الدجاج بسعر مقبول في حدود 360 دج بخلاف الأسعار الباهظة التي لم يقو على مواجهتها المواطن البسيط.

حري بالذكر أن شركة مذابح الغرب، تحوز نقاط بيع في ولايات وهران، مستغانم، عين تموشنت، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، وتتدارس الشركة لتعميم هذه الأسعار المعقولة على هذه الولايات اعتبارا من 10 أكتوبر الجاري.