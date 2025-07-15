“زوكربيرغ” سنُطلق مشروعا كبيرا يتجاوز قدرات الذكاء البشري

كشف مارك زوكربيرج، الاثنين، عن توجّه شركة “ميتا” لانفاق مئات المليارات من الدولارات، قصد بناء العديد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة القادرة على تجاوز قدرات البشر.

ووفقا لوكالة رويترز، عمدت شركة “ميتا” المالك الرئيس لـ”فيسبوك” الى إبرام صفقات رفيعة المستوى ووزعت حزم رواتب بملايين الدولارات في الأشهر الأخيرة لتسريع العمل على الآلات التي يمكن أن تتفوق على البشر في العديد من المهام.

وحسب ذات المصدر، من المتوقع أن يتم تشغيل أول مركز بيانات متعدد الجيغاوات، يطلق عليه اسم “بروميتوس” سنة 2026، بينما سيكون مركز آخر يسمى “هيبيريون”، قادرا على توسيع نطاق ما يصل إلى 5 جيغاوات خلال السنوات القادمة، حسبما قال زوكربيرج في منشور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به “ثريدس”.

وأشار مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” إلى تقرير صادر عن منشور الصناعة “سومي أناليز” أنّ “ميتا” كانت على الطريق الصحيح لتكون أول مختبر الذكاء الاصطناعي يجلب مجموعة فائقة بقوة جيغاوات عبر الإنترنت.