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الجزائر
بتقنيات تكنولوجية متطورة..

شركة نرويجية لإنجاز محطات تحلية مياه البحر العائمة في الجزائر (صور)

الشروق أونلاين
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شركة نرويجية لإنجاز محطات تحلية مياه البحر العائمة في الجزائر (صور)
جانب من الاستقبال

بحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الإثنين، إمكانية إنجاز محطات تحلية مياه البحر العائمة رفقة الرئيس التنفيذي للشركة النرويجية MWP راسموس ساند.

وتطرق الوزير عرقاب في لقائه مع رئيس وفد الشركة المتخصصة في تحلية مياه البحر، إلى إنجاز محطات تحلية مياه البحر العائمة. بتقنيات تكنولوجية متطورة توفرها الشركة نرويجية.

وهذا بعد أنّ قدم الرئيس راسموس لمحة عن الشركة. بالإضافة إلى مجموعة من الحلول المقترحة في مجال تحلية مياه البحر.

وأشار وزير الطاقة حسب بيان الوزارة، إلى أهمية الدعم اللا محدود من الحكومة للبرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وضمان أمن الإمداد وتعزيز الأمن المائي.

كما أكد عرقاب على ضرورة اعتماد هذا النوع من المحطات على تقنيات متقدمة ورائدة لتصفية ومعالجة مياه البحر.

وطالب المسؤول ذاته بتقديم ملف تقني كامل عن الحل. لدراسته بشكل معمق مع خبراء الشركة الجزائرية للطاقة. حسب بيان الوزارة.

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