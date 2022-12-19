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الجزائر

شركة يسير ضمن قائمة فوربس للشركات الناشئة الأكثر تمويلا

الشروق أونلاين
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شركة يسير ضمن قائمة فوربس للشركات الناشئة الأكثر تمويلا
ح.م

استطاعت شركة”يسير” أن تحجز لها مكانا ضمن قائمة فوربس للشركات الناشئة الأكثر تمويلا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال سنة 2022.

وكشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأكثر 50 شركة ناشئة تمويلًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ لعام 2022، والتي احتلت فيها شركة يسير المركز الخامس.

واستطاعت الشركة الجزائرية بقيادة مؤسسها نور الدين طيبي أن تكون الأكثر تمويلاً في شمال أفريقيا  بإجمالي تمويل 193.25 مليون دولار.

وحددت فوربس جملة من الشروط للإنضمام إلى القائمةالنهائية، كأن لا يزيد عمر الشركات عن 7 أعوام، وأن يكون الحد الأدنى للتمويل الذي حصلت عليه قدره 20 مليون دولار، حتى 10 نوفمبر 2022.

فيما استبعدت القائمة الشركات الناشئة التي تم الاستحواذ عليها أو اندمجت مع شركات أخرى، أو طرحت للاكتتاب العام. كذلك التي لم تعلن عن مستثمريها، أو تفصح عن معلومات كافية بشأن التمويلات.

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