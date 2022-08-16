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اقتصاد

شركة OPPO تطلق نظام تشغيل ColorOS 13 الجديد

الشروق أونلاين
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شركة OPPO تطلق نظام تشغيل ColorOS 13 الجديد

أعلنت شركة OPPO عن إطلاق ColorOS 13 أحدث نظام تشغيل خاص بالهواتف المحمولة.

وأفاد بيان للشركة أن ColorOs13 يعتبر أحد أول أنظمة تشغيل OEM المبني على نظام التشغيل، Android 13 حيث عملت OPPO عن كثب مع شركة Android من أجل تقديم أفضل تجربة ممكنة لنظام التشغيل على ColorOS.

وأعلنت شركة OPPO ، شهر ماي خلال مؤتمر Google I / O أن كل من هواتف OPPO Find N و OPPO Find X5 Pro ستكونان من بين الهواتف الذكية الأولى في العالم التي ستتلقى تحديث Android 13 التجريبي. حيث سيشتمل ColorOS 13 على ميزات الأمان والخصوصية الأساسية لنظام Android 13 ، ويقدم ميزات التخصيص المشابهة لـ Material You من Google.

ويتضمن نظام ColorOS 13 مجموعة من الميزات الذكية الجديدة التي تم تطويرها من طرف شركة OPPO والتي صممت من أجل تقديم أفضل تجربة للمستخدمين مع شاشات كبيرة، والتي توفر اتصال بين عدة أجهزة ، وتحسن الإنتاجية والكفاءة.

كما سيتم أيضًا تقديم تصميم جديد بالكامل على نظام التشغيل لتوفير تجربة Android موجزة مريحة ومرنة.

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