شركتان جزائريتان ضمن أفضل المشغّلين في إفريقيا

اختيرت شركة “بريتيش أميركان توباكو” وشركة “فيليب موريس” ضمن أحسن المشغّلين في الجزائر إلى جانب أفضل أرباب العمل في الجزائر وإفريقيا للعام 2023.

ويأتي اختيار شركة “بريتيش أميركان توباكو” كواحدة من أفضل شركات العمل في العالم للعام السادس على التوالي، وذلك من بين 15 شركة توجت كأفضل شركة في العالم للعمل بها في إطار استبيان نظمه معهد Top Employer Institute “توب أومبلواير”، اعترافًا بتفاني الشركة في تطبيق سياسات الموارد البشرية الممتازة وممارسات الأفراد.

وعبر المدير العام لشركة بريتيش أميركان توباكو الجزائر أبوشادي معتز عن فخره بحصول شركته على هذه المرتبة من حيث ثقافة الشركة وبيئة العمل وفرص التطوير المتاحة لجميع الموظفين.

بدورها اختيرت شركة فيليب موريس للعام السابع على التوالي كأحسن مشغل في الجزائر تقديرا لسياساتها الإدارية المتميزة في تسيير الموارد البشرية ضمن التقييم الذي أجراه معهد Top Employer Institute.

وصرح في هذا السياق كريستيان عقيقي، المدير العام لشركة فيليب موريس في الجزائر قائلا “إن تتويج مؤشر قوي على جودة بيئة العمل وسنواصل السعي لتحقيق التميز”.

ويعد معهد “أفضل مشغّل” السلطة العالمية المختصة بالاعتراف بالتميز في ممارسات الموارد البشرية، حيث اعتمد في طبعته للعام الجاري 2053 شركة عبر في 121 دولة ضمن المشاركة في استبيان أفضل ممارسات الموارد البشرية.

ويغطي هذا الاستطلاع ستة مجالات للموارد البشرية تتكون من 20 موضوعًا، بما في ذلك استراتيجية الأفراد ، وبيئة العمل ، واكتساب المواهب ، والتعلم والتنوع ، والمساواة والإندماج والرفاهية.