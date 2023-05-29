شركتان وهميتان تستهدفان ذوي الاحتياجات الخاصة

عرضتا على الضحايا سيارات وكراسي متحركة

وضعت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية عنابة، حدا لنشاط عصابة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص، عمدوا الى تأسيس شركتين وهميتين وقاموا بالترويج لنشاطهما الوهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإيقاع بضحاياهم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين وصل عددهم إلى 12 ضحية، تم سلبهم مبالغ مالية معتبرة، قبل الإطاحة بأفراد هذه العصابة من طرف عناصر الشرطة بأمن ولاية عنابة، بعد تلقيهم لعدة شكاوى من الضحايا الذين ينحدرون من عدّة ولايات.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن المشتبه فيهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و44 سنة، هم من المسبوقين قضائيا، قاموا بالترويج لشركتين وهميتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ببث إشهارات وإعلانات على صفحات الفايس بوك، زعموا فيها جلب سيارات مهيأة وكراسي متحركة مجهزة طبيا لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات مختلفة من أجسامهم، مقابل مبالغ مالية منخفضة، وذلك للإطاحة بأكبر عدد من الضحايا، الذين كشفت التحقيقات بأن عددهم قد وصل إلى 12 ضحية ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، وهم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والذين تم سلبهم مبالغ مالية معتبرة، بزعم تمكينهم من سيارات أو كراسي متحركة أو بعض التجهيزات الطبية، لكنهم لم يتحصلوا عليها من طرف أفراد العصابة، ما دفعهم إلى تقديم شكاوى إلى مصالح الأمن، التي باشرت تحرياتها وتحقيقاتها المعمقّة.

وباشر الأمن التتبع الإلكتروني، لأصحاب الصفحات التي كانت تروّج لإعلانات الشركتين الوهميتين، ما مكن من تحديد هويات المشتبه فيهم، وبالتنسيق مع النيابة، تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية من ضبط أختام مزورّة وأجهزة إلكترونية لدى الموقوفين تستعمل في عمليات النصب والاحتيال لاستدراج الضحايا، كما ضبطت بحوزتهم ملفات إدارية وطبية خاصة بالضحايا.