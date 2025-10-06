-- -- -- / -- -- --
شرم الشيخ.. حماس والاحتلال يبحثان اليوم تفاصيل صفقة تبادل الأسرى

الشروق أونلاين
تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الإثنين، وفدين من حركة حماس والكيان الصهيوني، لبحث تفاصيل عملية تبادل الأسرى الصهاينة و المعتقلين الفلسطينيين طبقاً لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، أن هذه المشاورات تأتي في إطار الجهود المبذولة للبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

ووصل وفد حركة حماس، في وقت متأخر من مساء الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية تمهيداً لبدء المفاوضات بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

 وأكدت “حماس”، في بيان، أن وفدها، الذي يقوده رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، وصل إل مصر “لبدء المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى”.

أما الوفد الصهيوني، فسيتوجه الاثنين إلى المدينة المصرية، وسيكون برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

