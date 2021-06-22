شروط إضافيّة للالتحاق بشعب العلوم والتكنولوجيا في الجامعة

الإبقاء على 10 رغبات لحاملي شهادات البكالوريا

تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الإبقاء على عدد الرغبات المقدرة من ستة إلى 10 على الأكثر لفائدة حاملي البكالوريا الجدد لدورة جوان 2021، مع إدخال تعديلات تخص شروط الالتحاق بميادين وشعب العلوم والتكنولوجيا.

وكشفت مصادر “الشروق” بأن المنشور الخاص بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا لسنة 2020/2021 في مراحله الأخيرة من الإعداد وسيكون جاهزا نهاية شهر جوان الجاري، بعد عرضه خلال الندوات الجهوية التي انطلقت من الغرب الخميس الفارط وستعقد الأخيرة في جامعة الجزائر 3 الأسبوع المقبل، لإبداء الرأي فيه ونشره بمجرد الإعلان عن نتائج البكالوريا بتاريخ 22 جويلية المقبل، حيث تتجه الوزارة للإبقاء على نفس عدد الرغبات الممنوحة لحاملي بكالوريا 2020، والتي كانت تتيح للناجحين اختيار ست رغبات على الأقل وعشر على الأكثر، إذ ستمنح للمعني بمجرد حصوله على معدل النجاح والتسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني بطاقة التكوينات المسموح بها له وفقا للمعدل المحصل عليه، وانطلاقا منها يمكنه اختيار من ست إلى 10 رغبات بشرط أن تضم مسارين من مسار التكوين في الليسانس “آل، آم، دي” سواء كان محليا أو جهويا، أي لا يمكن للناجح اختيار فقط تكوينات في المدارس العليا والتحضيرية مع مراعاة المعدل المحصل عليه في ملء بطاقة الرغبات.

وسيتضمن المنشور التوجيهي إدراج مؤسسات جديدة للتكوين العالي منها المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي والمخصصتين للنخبة من الفائزين بشهادة البكالوريا بمعدل 16 فما أكثر حسب المناصب البيداغوجية المتاحة والشروط التفصيلية التي سيعلن عنها قريبا.

كما سيتم رفع عدد الجامعات الخاصة إلى 18 بعد تأهيل أربع جامعات جديدة مع تدعيمها بضوابط وشروط للسهر على جودة التعليم وضمان حقوق الطلبة فيها، سيعلن عنها قريبا، لاسيما أن مشروع القانوني التوجيهي للتعليم العالي أفرد فصلا خاصا لضبط التكوين والتعليم في الجامعات الخاصة التي تعتبر تجربة فتية في الجزائر مقارنة بدول أخرى.

وكشفت ذات المصادر عن إدخال تعديلات وشروط جديدة ستمس على وجه الخصوص شروط الالتحاق ببعض الميادين والشعب، لاسيما ميادين العلوم والتكنولوجيا، وخاصة في شعب علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون والعلوم الدقيقة، وهذا للرفع من مستوى التكوين في هذه التخصصات، من خلال مراجعة المعدلات الدنيا للالتحاق بها، مع إدراج شروط إضافية تأخذ بعين الاعتبار المواد الأساسية حسب كل ميدان، فيما أبقت الوزارة على نفس شروط الالتحاق السابقة في ميادين العلوم الاجتماعية والإنسانية والآداب واللغات مع مراعاة المعدلات الدنيا المحددة لكل تخصص وفي كل جامعة وطاقة الاستيعاب والمقاعد البيداغوجية المتوفرة.