شروط بناء المساجد على طاولة وزارة الشؤون الدينية

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، على اجتماع خصص لمناقشة دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد.

وأفادت الوزارة في منشور لها على موقعها الرسمي أن الوزير اجتمع بالمديرين المركزيين بالوزارة، إلى جانب 25 مديرا للشؤون الدينية والأوقاف، وأمناء مجالس البناء والتجهيز، وجمعيات بناء مساجد بتقنية التحاضر المرئي عن بُعد مساء الأحد.

وأوضحت أن الاجتماع خصص لتجسيد محتوى القرار الوزاري المشترك المحدد لدفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد الصادر بالجريدة الرسمية.