شروط جديدة لبيع سكنات ” LPA”

بلعريبي يأمر بتسريع دفع مستحقات المرقيين العقاريين فيها

وجه وزير السكن والمدينة والعمران محمد طارق بلعريبي، تعليمة مستعجلة إلى مديري القطاع تقضي بتبسيط آلية للتسيير المالي لمشاريع السكن الترقوي، وتسريع دفع مستحقات المرقين العقاريين في المشاريع المتقدمة، مع اعتماد شروط جديدة في عملية بيع سكنات الترقوي المدعم LPA.

وأوضح الوزير في تعليمته المؤرخة في 10 جويلية الماضي، أنه يتم دفع الشطر الأول للمرقي من دون التقيد بالحد الأدنى لأعداد عقود البيع على التصاميم الخاصة بالمستفيدين، ( vsp 50) المودعة على مستوى بنك السكن، شريطة توفر نسبة التقدم في الأشغال طبقا لدفتر الشروط المتعلق بهذه الصيغة والتمويلات الأخرى “افنبوست وبنك السكن”، وكذا المساهمة المالية من طرف المستفيد سواء الشخصية أو عن طريق قرض البنك، التي تغطي طلبات الدفع المطلوبة من طرف المرقي.

وأشارت التعليمة كذلك إلى أنه فيما يتعلق بتقدم الأشغال “هنالك إمكانية تقديم محاضر الأشغال الجزئية من أجل الحصول على أشطر الإعانة للأشغال المنجزة والذي تمت المصادقة التقنية عليه – السكنات الجماعية أو الفردية – مع احترام آجال الإنجاز المتفق عليها في حدود الموارد المالية المذكورة في البند الأول”.

وبخصوص البيع في حالة انتهاء الأشغال بالمشروع، ذكرت التعليمة أنه في الحالة الخاصة بمشاريع السكنات الترقوية المدعمة المنتهية، تسلم شهادة المطابقة قبل استكمال كل عقود البيع على التصاميم مما يجعل إعدادها غير ممكن للسكنات التي لم يتم تسوية إجراءات تحويل الملكية الخاصة بها، وتتابع التعليمة “وعليه فإن البيع بالحالة الكاملة يكون مقبولا لمجموع السكنات المعنية على أساس تسليم شهادة المطابقة الكلية للمشروع، كما أن التسوية المالية وهذا بدفع كل الشطر للمرقي تتم تناسبيا مع عقود البيع المعدة”.